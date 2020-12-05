Женщина хотела остановить бандитов, но сама угодила в ловушку

Попытка выступить в роли шпиона для жительницы Карелии обернулась полным провалом. В беседе с настоящими полицейскими кондопожанка рассказала, что общалась якобы с высокопоставленным лицом из регионального МВД. Неизвестный предложил ей поучаствовать в спецоперации по задержанию преступной группировки.

Женщине рассказали о неких «дистанционных» мошенниках, орудующих в городе, которые даже хотели похитить ее деньги. Чтобы остановить бандитов от женщины требовалось немногое. Все-то снять деньги с банковского счета, а после перевести кровные на продиктованные счета.

У жительницы Карелии на секунду не возникло сомнений, что ей позвонил представитель правоохранительных органов. С ее слов, номер телефона соответствовал служебному, цифры потерпевшей были знакомы. Также звонивший знал ее персональные данные.

Доверчивая женщина перевела лжеполицейскому 50 тысяч рублей. На следующий день незнакомец попросил участницу спецоперации обналичить другой счет. В итоге женщина перевела еще 30 тысяч рублей неизвестным.

Ущерб мог бы оказаться в разы больше. Но, как сообщает МВД по Карелии, мошенника сгубила жадность. Звонивший попросил свою жертву оформить кредит на 200 тысяч рублей, тогда-то кондопожанка и поняла, что попалась на уловку аферистов. Стражи порядка в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося. (фото vesti92.ru)