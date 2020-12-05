Обгоревшее тело нашли на месте пожара в Петрозаводске

На пожаре в столице Карелии погиб человек. Об этом без каких-либо подробностей сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска утром 5 декабря.

Отметим, что в официальной сводке МЧС по Карелии, единственным огненным ЧП в городе был пожар в гараже на улице Инженерная. Как мы сообщали ранее, 5 декабря в 01:50 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации возгорания у дома №23, пожар был потушен к 02:25. Выяснить подробности нам не удалось, так как телефон пресс-службы ведомства оказался не доступен.

Между тем, как пишет ИА «Республика» со ссылкой на свой неназванный источник, именно на пожаре в гараже и был обнаружен труп. Тело погибшего сильно обгорело. (фото fonstola.ru)