Неизвестные «раздели» новогоднюю ель на Кукковке

Петрозаводск в этом году начали раньше обычного украшать к новогодним праздникам, в районах города устанавливать елки. Но, судя по всему, не всем по душе пришлись попытки городских властей создать атмосферу праздника.

Двое злоумышленников ночью 5 декабря решили «украсть» Новый год у петрозаводчан. Бодрствующие прохожие около двух часов ночи разобрали новогоднюю ель на детской площадке в районе улицы Сортавальская. Об этом сообщает сегодня Gubdaily.ru, со ссылкой на читателей.

Инцидент на детской площадке запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». На кадрах видно, как неизвестные буквально «раздевают» символ Нового года и бросают на землю ветки искусственного дерева. К утру от новогодней красавицы остался лишь один металлический каркас.

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