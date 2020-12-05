В центре Петрозаводска в лобовую столкнулись два автомобиля

Два легковых автомобиля столкнулись утром 5 декабря на перекрестке улиц Антикайнена и Горького в центре столицы Карелии, сообщает dtpptz.ru. Момент лобового столкновения запечатлели камеры видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

Два автомобиля двигались во встречных направлениях. Один из них совершал левый поворот на Горького. В это время другой двигался прямо на разрешающий сигнал светофора.

Произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения. (фото dtpptz.ru, Андрей Казанцев)