05 декабря 2020, 09:21
Автомобиль и гараж полыхали сегодня ночью в Карелии
Два серьезных пожара произошли в разных частях республики
Сегодня ночью брандмейстеры боролись с огненными ЧП в карельской столице и в Сегеже.
Так, в Петрозаводске 5 декабря в 01:50 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в гараже. Строение загорелось на улице Инженерная у дома №23. Справиться с возгоранием удалось к 02:25, сообщает республиканское МЧС.
Другой вызов поступил в 04:34. На этот раз пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле. Транспортное средство загорелось на улице Мира в Сегеже. Восемь пожарных оперативно справились с возгоранием. В 04:39 пожар был ликвидирован. (фото severpost.ru)