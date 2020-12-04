04 декабря 2020, 18:04
Женщина убила своего приятеля в Карелии
В Пряжинском районе застолье закончилось тяжким преступлением
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы Карелии в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла 4 октября в поселке Матросы. Женщина выпивала со своим знакомым. В процессе застолья они поругались. Обвиняемая схватила нож и нанесла колото-резаные ранения приятелю. Мужчина умер на месте.
Подозреваемая была арестована. Сейчас материалы дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Фото twimg.com