Женщина убила своего приятеля в Карелии

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы Карелии в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 4 октября в поселке Матросы. Женщина выпивала со своим знакомым. В процессе застолья они поругались. Обвиняемая схватила нож и нанесла колото-резаные ранения приятелю. Мужчина умер на месте.

Подозреваемая была арестована. Сейчас материалы дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Фото twimg.com