Разыскиваются воры, совершившие крупную кражу в Лахденпохье

Полицией Лахденпохского района устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в преступлении. В ночь на 28 ноября 2020 года в Лахденпохье совершено проникновение в один из магазинов, откуда совершена кража в особо крупном размере.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-981-405-54-36, 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, способствующую раскрытию кражи, гарантируется вознаграждение.