Мошенники выманили у женщины более 14 тысяч рублей в Интернете

Петрозаводчанка во время покупки раковины и шкафа в Интернете столкнулась с аферистами. 42-летняя женщина осталась не только без желаемых вещей, но и без денег. Полиция карельской столицы организовала проверку по факту мошенничества.

Горожанка заказала в одном из интернет-магазинов раковину и зеркальный шкаф. Продавец связался с ней по телефону и попросил внести предоплату - 14 142 рублей.

Покупательнице предоставили реквизиты для перевода денег. После того, как женщина перевела предоплату, сайт магазина исчез, а телефон, по которому с ней связывались якобы владельцы товара, оказался заблокирован.

Фото: stapravda.ru