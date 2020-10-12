Житель Карелии ушел на работу неделю назад и пропал

Полиция Пряжинского района разыскивает 36-летнего жителя поселка Ведлозеро Николая Николаевича Николаева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Утром 6 октября мужчина ушел на работу, до настоящего времени о его судьбе ничего не известно.

Рост пропавшего примерно 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в темно-серый рабочий костюм, черную кепку и резиновые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам: +7-906-207-75-88, +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68.