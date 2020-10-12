Бизнесмен незаконно срубил почти сто сосен в Карелии

В Калевальском районе прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Костомукши. Мужчина обвиняется в незаконной рубке деревьев, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в июне-июле 2018 года подозреваемый, который является предпринимателем, нанял работников, которые срубили 95 сосен. При этом бизнесмен заверил нанятых сотрудников, что все работы идут законно.

В результате действий мужчины Калевальскому лесничеству был причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей. Это считается ущербом в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд, в ближайшее время оно будет рассмотрено.