Пенсионерка из Карелии перевела мошенникам более 300 тысяч рублей

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 67-летняя жительница Кондопоги. Женщина лишилась более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка рассказала, что вечером в пятницу ей позвонил неизвестный. Мужчина назвался представителем службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается похитить деньги со счета женщины. Звонивший убедил кондопожанку перевести деньги на названные им счета.

Женщина через терминал отправила злоумышленнику 230 тысяч рублей, а затем сообщила мошеннику данные еще одной своей карты, с которой было в итоге списано еще 76 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по сообщению жительницы города бумажников.