Молодую жительницу Карелии обманули в соцсети

Вчера вечером в полицию Пудожского района обратилась 29-летняя жительница Пяльмы. Она рассказала, что столкнулась с мошенником, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что молодой женщине в соцсети написал знакомый. Он попросил одолжить ему денег. Не вникая в суть дела, девушка перевела на указанный счет 21500 рублей. Только через некоторое время она поняла, что аккаунт приятеля был взломан, а деньги она отдала мошеннику.

Полиция проводит проверку по сообщению женщины. Стражи порядка советуют жителям республики быть внимательными при общении в Интернете.