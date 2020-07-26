Автомобиль с пьяным водителем вылетел с дороги в Карелии

Сегодня ночью в Кондопожском районе, на подъезде к деревне Тулгуба пьяный водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, машина вылетела в кювет. В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Еще один нетрезвый автомобилист был выявлен вечером в субботу в Шелтозере. 42-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ. Прав на управление транспортом у него нет.

В отношении обоих мужчин составлены протоколы. Решение по ним примет суд. Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей.