Мужчина попытался обворовать гипермаркет в Петрозаводске

Вечером 22 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей попытался пронести мимо кассы бутылку водки и кроссовки. Мужчине это не удалось - его действия были замечены сотрудниками магазина.

Росгвардейцы задержали горожанина и передали его полиции. Сотрудникам МВД предстоит провести проверку по факту случившегося.