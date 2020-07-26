26 июля 2020, 13:01
Происшествия

Мужчина попытался обворовать гипермаркет в Петрозаводске

Сотрудниками вневедомственной охраны задержан горожанин, который позарился на кроссовки и водку в магазине

Вечером 22 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что один из покупателей попытался пронести мимо кассы бутылку водки и кроссовки. Мужчине это не удалось - его действия были замечены сотрудниками магазина.

Росгвардейцы задержали горожанина и передали его полиции. Сотрудникам МВД предстоит провести проверку по факту случившегося.

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Петрозаводск
гипермаркет
Кража
водка
росгвардия
Полиция
новости петрозаводска