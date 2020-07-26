Женщина пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

Утром в субботу в Петрозаводске произошла дорожная авария, в которой пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

По данным ведомства, в 8:50 на улице Древлянка водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при выезде со двора не пропустил «Киа Церато». Произошло столкновение.

В результате происшествия 38-летняя женщина - водитель «Киа» - получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.