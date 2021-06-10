Мошенники придумали новую схему обмана жителей Карелии

О новом способе обмана жителей республики рассказали в МВД Карелии. В ведомстве отметили, что среди множества способов обмана популярность набирает уловка, которой поддался 53-летний петрозаводчанин.

Мужчина ответил на звонок от якобы работника регионального управления следственного комитета. Собеседница сообщила, что племянник мужчины – преступник. Якобы тот получил доверенность на снятие денег с карты дяди и теперь пытается получить наличные. Растерянного мужчину переключили на якобы специалиста службы безопасности банка, тот посоветовал мужчине самому снять деньги и перевести на «безопасный» счет.

Житель карельской столицы послушался и лишился 227 тысяч рублей. «Работник банка» продиктовал мужчине свой контакт для связи, чем окончательно завоевал доверие мужчины.

О том, что петрозаводчанин стал жертвой аферистов, мужчина понял после общения с близкими. Полиция проводит проверку. (фото 1prime.ru)