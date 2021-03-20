Интернет-мошенники обманули ловеласа из Прионежского района

Житель одного из поселков Прионежского района просматривал профили красивых женщин в популярной соцсети, желая завязать знакомство, сообщает МВД Карелии.

Фотография некой Марины показалась ему привлекательной, завязалась переписка. Собеседница предложила встретиться и сходить в кино. 27-летний молодой человек согласился и тут же получил ссылку на сайт неизвестного ему кинотеатра, якобы для заказа и оплаты билетов.

Не вникая в подробности, он ввел данные банковской карты, в том числе секретный код, и вскоре обнаружил, что с его счета списалось более 16 000 рублей.

Далее высветилось еще одно сообщение о том, что в системе произошел сбой. Для отмены операции требовалось указать реквизиты карты еще раз. Как только молодой человек это сделал, сумма причиненного ему ущерба увеличилась вдвое и достигла почти 33 тысяч рублей.

Молодой человек понял, что это было дистанционное мошенничество и обратился в полицию. Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Изображение с сайта pbs.twimg.com