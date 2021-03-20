20 марта 2021, 11:15
На юге Карелии пассажирский автобус выехал с трассы в кювет
К месту дорожно-транспортного происшествия выезжали пожарные-спасатели Олонецкого района
На 39-м километре автомобильной дороги Олонец-Сортавала съехал в кювет рейсовый автобус, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".
Сигнал о ДТП поступил на пульт Единой службы спасения-01 вчера в 18 часов 21 минуту.
На место происшествия для ликвидации последствий выезжал личный состав пожарной части № 37 из села Видлица – трое пожарных-спасателей.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"