На юге Карелии пассажирский автобус выехал с трассы в кювет

На 39-м километре автомобильной дороги Олонец-Сортавала съехал в кювет рейсовый автобус, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Сигнал о ДТП поступил на пульт Единой службы спасения-01 вчера в 18 часов 21 минуту.

На место происшествия для ликвидации последствий выезжал личный состав пожарной части № 37 из села Видлица – трое пожарных-спасателей.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"