Автобус не пропустил скорую, из сугроба ее выталкивали пассажиры

Сегодня в 16:12 в Петрозаводске на набережной Варкауса произошел дорожный инцидент с участием автомобиля скорой помощи. Происшествие попало в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как маршрутный автобус не пропустил автомобиль скорой помощи. Чтобы избежать столкновения, водителю пришлось отправить машину в сугроб. После этого водитель выбежал из автомобиля и что-то высказал человеку за рулем автобуса.

Скорая крепко застряла в снегу. Помочь водителю выбраться из снежного плена вышли пассажиры автобуса. Позже к ним присоединились люди из проезжавшего мимо автомобиля. Совместными усилиями скорую удалось вытолкать обратно на проезжую часть.