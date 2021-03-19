19 марта 2021, 18:40
Два автомобиля жестко столкнулись на «Коле» в Карелии
Пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожной аварии на севере республики
Сегодня около 13 часов в Кемском районе на 898-м километре трассы «Кола» произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.
На место столкновения двух автомобилей привлекались спасатели. Работали четверо пожарных и одна единица техники.
Судя по кадрам с места происшествия, один из участвовавших в аварии автомобилей получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет.