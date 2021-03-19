19 марта 2021, 18:40
Происшествия

Два автомобиля жестко столкнулись на «Коле» в Карелии

Пожарные привлекались к ликвидации последствий дорожной аварии на севере республики

Сегодня около 13 часов в Кемском районе на 898-м километре трассы «Кола» произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.

На место столкновения двух автомобилей привлекались спасатели. Работали четверо пожарных и одна единица техники.

Судя по кадрам с места происшествия, один из участвовавших в аварии автомобилей получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет.

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Кемский район
трасса Кола
ДТП
Пожарные
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