Два автомобиля жестко столкнулись на «Коле» в Карелии

Сегодня около 13 часов в Кемском районе на 898-м километре трассы «Кола» произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.

На место столкновения двух автомобилей привлекались спасатели. Работали четверо пожарных и одна единица техники.

Судя по кадрам с места происшествия, один из участвовавших в аварии автомобилей получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших пока нет.