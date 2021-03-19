Объявленный в розыск полицией Петрозаводска мужчина вышел на связь

Объявленный в розыск полицией Петрозаводска мужчина 2000 года рождения вышел на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, о розыске пропавшего молодого человека было объявлено сегодня днем. Уточнялось, что разыскиваемый может проживать в Санкт-Петербурге. Подробностей о том, что случилось с мужчиной, в полиции не раскрыли.

Стражи порядка поблагодарили СМИ и паблики за помощь в распространении информации. Фото kronshtadt.online