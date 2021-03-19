Пенсионерка из Карелии спасла ребенка провалившегося под лед

Спасательной операцией закончилась для Светланы Жуковой прогулка по набережной города Приозерска в Ленинградской области, сообщает портал 47news.

18 марта, около 15 часов женщина шла вдоль берега, как вдруг увидела двух мальчишек, которые бежали к реке Вуоксе.

Бегут, громко хохочут. Там такой ледяной "язык", как будто острыми осколками выложено, вдоль всего берега. Только подумала крикнуть им, чтобы остановились, но было слишком далеко - до них метров 100-150. И через секунду слышу крик о помощи. Громко-громко так. Вокруг, как назло, больше никого,

- рассказала женщина.

От волнения забыв про экстренные службы, пенсионерка поспешила к детям.

Тропинки там никакой нет, ноги начали проваливаться, тогда встала на колени и добиралась ползком. Вижу: на льду сидит мальчик помладше, шести-семи лет, держит за рукав старшего, тот полностью в воде, только голова в шапке торчит, ему на вид лет 10-11. Голой рукой держится за лед и кричит: "Помогите, ведь я не умею плавать, а очень хочу жить". Так и сказал. Минут десять он в ледяной воде точно пробыл. Видимо, младший очень крепко держал его. Повезло, иначе бы унесло течением.

- вспоминает Светлана.

Выбираться далеко на лед Светлана не решилась, опасаясь проломить его. Ветка, которую она выломала по дороге, оказалась коротка.

Тогда женщина скомандовала, чтобы тонущий активнее шевелил под водой ногами, а удерживавший его на льду мальчик тащил ближе к берегу. Когда подобрались достаточно, она крепко схватила «спасателя» и что было силы потянула на себя. До берега ползли уже втроем.

В Приозерске Светлана Жукова живет только с декабря. Туда она перебралась к детям, из Карелии. В мае отважная женщина отметит 75-летие. У нее четверо взрослых сыновей, дочь, 11 внуков и пятеро правнуков.

Сама героиня с детства боится воды, как огня. Когда Света была маленькой, семья отдыхала на берегу реки Томь. Девочка побежала попить и упала в реку. Плавать она еще не умела. Отец схватил за руку и вытащил. Но с тех пор воды она боится и даже не купается.

Но, когда речь пошла о спасении жизни детей — все страхи оказались забыты.

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