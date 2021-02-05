Пенсионерка оформила 400 тысяч в кредит и перевела деньги мошенникам

Мошенники обманули двух жителей Карелии по одинаковой схеме. 63-летняя жительница Сегежского района получила смс с информацией о списании с карты 21 тысячи рублей. Затем раздался звонок якобы из службы безопасности банка.

Незнакомец сообщил пенсионерке о взломе ее личного кабинета. В качестве выхода банковский специалист убедил женщину взять в кредит более 400 тысяч рублей, а затем перевести на «защищенный» счет. Женщина не сразу поняла, что стала жертвой обмана. Она попыталась перезвонить по номерам телефонов, с которых с ней общались лжебезопасники банка, но телефоны оказались недоступны. Тогда-то пенсионерка все поняла.

52-летний житель Муезерского района также после звонка неизвестных специалистов банка оформил 400 тысяч рублей в кредит. Мужчина перевел не только кредит неизвестным, но и добавил сверху еще 190 тысяч своих сбережений. В результате минус 590 тысяч на счете.

МВД Карелии устанавливает обстоятельства, по результатам проверок примут процессуальные решения. (фото in-news.ru)