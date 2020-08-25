Студентка назвала незнакомцу кодовое слово и лишилась 120 тысяч рублей

Мошенник под видом сотрудника банка выманил у студентки 120 тысяч рублей. Потерпевшая заявила в полицию Петрозаводска.

Злоумышленник орудовал по старой схеме, представившись сотрудником банка. В телефонной беседе девушке сказали, что кто-то пытается списать с ее банковского счета 600 рублей. Чтобы остановить злодеев, звонивший попросил назвать ему кодовое слово, которое девушка уже успела забыть. Тогда незнакомец попросил ее сходить в банк и получить новое кодовое слово.

При этом незнакомец все время оставался на связи с петрозаводчанкой, рассказали в МВД. Когда она назвала ему новое кодовое слово, тот обрадовал девушку, что операция по несанкционированному списанию будет отменена. Однако в реальности со счета петрозаводчанки было списано 120 тысяч. Полиция организовала проверку.