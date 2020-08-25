Мужчину, подозреваемого в краже, разыскивают в Петрозаводске

Кондопожская полиция разыскивает Николая Николаевича Буртасова, 1969 года рождения. Уроженец станции Брусничная Муезерского района подозревается в краже. Подозреваемый скрылся от органов дознания.

В МВД предполагают, что Буртасов может находиться в Петрозаводске в районе улиц Березовая аллея (Почтовая площадь), Чапаева (район автовокзала), Вольная (район Екатерининской церкви), Ленинградская (территория т/ц «Лента»). Разыскиваемый ведет асоциальный образ жизни.

Информацию о нем просят передавать по телефонам: 8953-544-27-69; 8-814-51-20912.