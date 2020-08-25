25 августа 2020, 10:22
Происшествия

Водитель без прав с маленьким ребенком в машине чудом не попал в ДТП

Претензии ГИБДД предъявила не только водителю, но и владельцу машины

Сотрудники ГИБДД Карелии в Кондопожском районе пресекли выезд на встречную полосу 26-летнего водителя автомобиля ДЭУ Нексия, сообщает госавтоинспекция.

Проверка показала целый букет нарушений. Во-первых, мужчина не имел прав, во-вторых вез четырехлетнего ребенка с нарушениями правил безопасности. Также пассажиркой машины была женщина, в чьей собственности и был этот автомобиль.

В отношении нее полицейские составили административные материалы за передачу права управления лицу, не имеющему такого права.

Напомним также, на трассе "Сортавала" произошло крупное ДТП, унесшее жизнь трех человек. 

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ПДД
нарушение ПДД
Водитель без прав
Кондопожский район
Карелия