Жители Карелии теряют миллионы рублей из-за интернет-мошенников

За первые три дня августа в полицию республики поступило девятнадцать (!) заявлений о хищениях денежных средств, совершенных дистанционным способом., сообщает МВД по РК.

В общей сложности граждане перевели злоумышленникам 1 600 000 рублей.

Самой большой суммы – 561 000 рублей, лишилась 52-летняя кондопожанка.

А у 45-летнего петрозаводчанина похитили сбережения в иностранной валюте. Он потерял 60 евро.

Заявления в полицию были зарегистрированы в одиннадцати районах республики. Чаще всего обращались петрозаводчане (5 заявлений), кондопожане (3 заявления), костомукшане и пудожане (по 2 заявления). Также среди заявителей был и житель Махачкалы.

Мужчин и женщин среди обманутых граждан оказалось почти поровну – девять мужчин и десять женщин. Больше всего обращений в полицию поступило от граждан в возрасте от 30 до 39 лет и старше 60 лет – по семь заявлений в каждой возрастной группе.

На сегодняшний день одним из наиболее популярных методов хищения денежных средств дистанционным способом является обман продавца на электронной доске объявлений.

Так, гражданину в мессенджере приходит сообщение от якобы потенциального покупателя. Обычно мошенник не узнает подробности о товаре, а сразу сообщает о готовности приобрести его. После чего высылает ссылку, где требуется ввести данные банковской карты. И называет это «безопасной сделкой».

На самом деле, по ссылке он перенаправляет продавца на поддельный сайт, который собирает парольную информацию вашей банковской карты. После этого аферист пользуется ею, как своей, списывая деньги.

Полиция Карелии предупреждает: будьте бдительны при использовании интернет-сервисов по продаже вещей. Помните, что под маской добросовестного покупателя может скрываться мошенник. Не общайтесь с неизвестными в мессенджерах. Не переходите по ссылкам, которые они вам высылают. Не вводите данные своей банковской карты.