Петрозаводчанка хотела заработать в Интернете, но лишилась 120 тысяч

38-летняя жительница Петрозаводска искала способ дополнительного заработка в Интернете, а в итоге столкнулась с мошенниками. Потерпевшая заявила в полицию.

На одном из сайтов женщина увидела рекламу «брокерских услуг» и решила попробовать свои силы. Вложила деньги, а спустя какое-то время вывела полученный «доход» - 750 рублей. В женщине проснулся азарт, ставки стали расти.

Однако довольно быстро с ней перестали выходить на связь, а вместо дохода женщина понесла убытки на 120 тысяч рублей. Полиция организовала проверку. (фото balashover.ru)