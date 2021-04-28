Подросток попытался расплатиться фальшивкой в баре в Карелии

В ночь на 27 апреля в Кондопоге на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого бара. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На месте выяснилось, что посетитель бара, торгующего пивной продукцией, ночью попытался расплатиться фальшивой купюрой достоинством пять тысяч рублей. При проверке личности выяснилось, что молодому человеку всего 17 лет.

Задержанный подросток был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии