Мужчина напал на полицейского в Карелии и причинил ему боль

21-летний житель Беломорского района развел костер на территории поселка Сосновец и распивал рядом с ним спиртное в компании знакомых, сообщает прокуратура Карелии.

Жители поселка сообщили о противоправных действиях и на место прибыли сотрудники полиции, которые доставили подсудимого в отдел полиции.

Однако в ходе задержания, подсудимый начал вести себя агрессивно и нанес не менее трех ударов одному из полицейских, причинив ему, как сказано в сообщении прокуратуры, «физическую боль и телесные повреждения».

Суд признал молодого человека виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. // Фото: printstorm.ru