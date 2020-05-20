20 мая 2020, 12:36
Молодая жительница Карелии поверила мошеннице и лишилась крупной суммы
Суоярвские полицейские проводят проверку по заявлению о хищении денег
В полицию Суоярвского района обратилась 30-летняя женщина, заявившая, что стала жертвой мошенника. Пострадавшая рассказала, как ее обманули, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Женщине позвонили и сказали, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Пострадавшая поверила. Собеседница предложила продиктовать номер банковской карты и трехзначный код, а также пароли из смс-уведомлений. Жительница Суоярвского района назвала все, что хотела звонившая.
В итоге 70 тысяч рублей со счета жертвы были списаны неизвестными.
В полиции еще раз напомнили, что информацию о своих картах нельзя сообщать никому, даже работникам финансовых организаций.