Фальшивый интернет-магазин обманул жительницу Карелии

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка, сообщает МВД по Карелии.

Женщина рассказала, что хотела приобрести мобильный телефон. Выбрав интернет-магазин, она зарегистрировалась и оформила заказ. На электронную почту поступил счет и реквизиты банковской карты для оплаты заказа. Петрозаводчанка перевела всю сумму, 11 400 рублей, и в следующем письме получила трек-номер и ссылку на сайт для отслеживания доставки товара.

Гаджет должны были привезти 23 августа. Однако товар так и не поступил, а, вскоре сайты доставочной организации и магазина стали недоступны. Тогда жительница карельской столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному заявлению сотрудниками УМВД России по Петрозаводску проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает: для покупок в сети используйте только проверенные интернет-площадки, с долгой доменной историей и имеющие отзывы в различных посторонних источниках. Также не следует переводить деньги на банковские счета неизвестных лиц.