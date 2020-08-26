Житель деревни Мегрега ушел в лес за ягодами и не вернулся

Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается Синев Иван Михайлович 1963 года рождения, житель деревни Мегрега, который 22 июля ушел в лес за ягодами в районе 270 километра трассы «Кола».

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет в костюм цвета хаки.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом или видел его после указанной даты, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: +7-960-212-22-61, а также 8 (814-36) 4-14-18.