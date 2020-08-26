Ребенок исчез на детской площадке в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ведет розыск Михаила Перцева, сообщает МВД Карелии.

«Разыскивается Михаил Перцев 2007 года рождения, который ушел 25 августа в районе 18 часов с детской площадки, расположенной на улице Лисицыной.

Приметы: на вид 11 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, челка зачесана на правый бок. Был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном (как на втором фото), спортивные брюки синего цвета, имел кепку».

Все, кто обладает информацией о разыскиваемом или видел его после указанного времени, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-911-402-49-26, (814-2) 739-154.