26 августа 2020, 11:08
Ребенок исчез на детской площадке в Петрозаводске
Полиция просит помощи в розыске
Полиция Петрозаводска ведет розыск Михаила Перцева, сообщает МВД Карелии.
«Разыскивается Михаил Перцев 2007 года рождения, который ушел 25 августа в районе 18 часов с детской площадки, расположенной на улице Лисицыной.
Приметы: на вид 11 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые, челка зачесана на правый бок. Был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном (как на втором фото), спортивные брюки синего цвета, имел кепку».
Все, кто обладает информацией о разыскиваемом или видел его после указанного времени, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-911-402-49-26, (814-2) 739-154.