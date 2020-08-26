Мотоциклист пострадал на автодороге в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции Сегежского района выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист, сообщает Госавтоиснспекция Карелии.

«По предварительным данным, 25 августа около 15:00 часов на 100 км (+890 м) региональной автодороги «Надвоицы – Вожмозеро» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 31-летнего водителя мотоцикла ИЖ Планета (водительского удостоверения на право управления транспортным средством не имеет)»,