В Кеми задержали вора

Вечером в понедельник, 24 августа, вневедомственная охрана выезжала на сработку тревожной кнопки в одном из магазинов Кеми на площади Кирова, сообщает Росгвардия.

«Сотрудники выяснили, что 26-летний местный житель совершил попытку вынести из магазина товар. Он миновал кассовый узел, но был остановлен. Задержанного передали участковому уполномоченному полиции»,

- сообщает Росгвардия.

Если это первая попытка кражи, мужчину могут наказать штрафом, если нет – наказание будет более суровым.