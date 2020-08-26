26 августа 2020, 09:24
В Кеми задержали вора
Молодой человек пытался вынести из магазина товары, но не преуспел
Вечером в понедельник, 24 августа, вневедомственная охрана выезжала на сработку тревожной кнопки в одном из магазинов Кеми на площади Кирова, сообщает Росгвардия.
«Сотрудники выяснили, что 26-летний местный житель совершил попытку вынести из магазина товар. Он миновал кассовый узел, но был остановлен. Задержанного передали участковому уполномоченному полиции»,
- сообщает Росгвардия.
Если это первая попытка кражи, мужчину могут наказать штрафом, если нет – наказание будет более суровым.