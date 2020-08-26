Пожилую женщину сбили в Петрозаводске

25 августа в столице Карелии «ВАЗ» сбил 61-летнюю женщину, сообщает ГИБДД Карелии.

«В 16:09 на перекрестке улицы Чкалова – улицы Партизанской 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь»,