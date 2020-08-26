26 августа 2020, 09:06
Пожилую женщину сбили в Петрозаводске
Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и попала в аварию
25 августа в столице Карелии «ВАЗ» сбил 61-летнюю женщину, сообщает ГИБДД Карелии.
«В 16:09 на перекрестке улицы Чкалова – улицы Партизанской 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь»,
- говорится в сообщении ГИБДД.
Напомним, также вчера в Петрозаводске столкнулись «Лада» и «Форд».