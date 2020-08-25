25 августа 2020, 17:31
«Лада» на полной скорости влетела в «Форд» на Голиковке
От жесткого столкновения машины отбросило на тротуар и дорожный знак
Сегодня в 14.40 на пересечении улиц Калинина и Загородной произошло крупная авария: столкнулись «Лада» и «Форд», сообщает ДТП ПТЗ.
ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке и в зоне ограничения скорости до 40 км в час из-за проведения дорожных работ.
«Форд совершал левый поворот на улицу Загородная. Судя по видео, возможно, поворачивающий налево со встречного направления фургон закрывал водителю обзор на полосу встречного движения. В это же время Лада двигалась в прямом направлении. От столкновения (Лада - передней стороной, Форд - правым бортом) автомобили отбросило на несколько метров на угол перекрёстка, дорожный знак и тротуар»,
- сообщает дорожный ресурс.
Видео камер компаний "Ситилинк" и «Сампо.ру».