Мошенники оформили кредит на петрозаводчанку и завладели ее деньгами

54-летняя петрозаводчанка сообщила в полицию о мошенниках. Злоумышленники оформили на ее имя кредитную карту с лимитом в 50 тысяч рублей и похитили деньги. Как выяснилось, сын петрозаводчанки продавал в Интернете холодильник и назвал покупателю реквизиты счета карты своей матери для оплаты.

Покупатель соврал мужчине, что при совершении перевода случился сбой, тогда продавец назвал незнакомцу номер телефона своей матери. В беседе с женщиной злоумышленник заполучил логин и пароль к личному кабинету горожанки, попрощался и больше не брал трубку, рассказали в МВД.

Жительница столицы Карелии заподозрила неладное и проверила личный кабинет в интернет-банке, после чего поняла, что общалась с мошенником. Полиция организовала проверку. (фото kubnews.ru)