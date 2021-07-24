Часть Зареки с вечера осталась без воды из-за повреждения на сетях

Читательница портала «Петрозаводск говорит» сообщила редакции о том, что в районе Зарека со вчерашнего вечера полностью отключено водоснабжение района.

«Перспективы подключения воды туманны. Кто будет отвечать за данную аварию?»

- интересуется горожанка.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска в минувшую пятницу сообщили, что с 22:00 холодную воду отключили в домах по улицам Луначарского, 41, 37, 33, 41-а; Пробная, 7, 4, 3, 5; Ригачина, 30, 25, 27.

В качестве причины коллапса назвали - устранение повреждения на сетях АО «ПКС – Водоканал». В девять часов утра 24 июля жителям должны подвезти воду. (фото Myriams-Fotos, pixabay.com)