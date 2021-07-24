24 июля 2021, 09:16
Силы МЧС привлекли для ликвидации серьезных ДТП в Кондопожском районе
Автомобили бились на дорогах Карелии в пятницу, 23 июля
Несколько дорожных аварий произошли в минувшую пятницу, 23 июля, в Кондопожском районе.
Первый дорожный эпизод случился на трассе «Кола». Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Сообщение о ДТП поступило в МЧС в 16:35. К месту аварии направились пять спасателей.
Вечером помощь спасателей потребовалась вновь. В 20:06 к ним поступило сообщение о столкновении двух машин на Медвежьегорском шоссе в Кондопоге. В ликвидации ДТП участвовали пять спасателей. (фото citytraffic.ru)