Жители Найстенъярви и волонтеры не разделяют оптимизма Парфенчикова

В Карелии горят леса — пожары полыхают в девяти районах республики. Общая площадь — почти девять гектаров. Власти утверждают, что всё под контролем, однако местные жители и волонтеры в этом не очень уверены. Подробности — в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу».

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