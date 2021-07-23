Спасатели показали, как потушили пожар в доме на севере Карелии

Пожар в двухэтажном доме в Кеми случился утром 23 июля. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 06:46.

В тушении огня были задействованы десять спасателей. Возгорание в доме №57 на улице Ленина удалось потушить в 09:49. Спасатели сняли видео о тушении пожара. Запись опубликована в паблике кемских пожарных. (фото и видео vk.com)