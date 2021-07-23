23 июля 2021, 20:07
Происшествия

Спасатели показали, как потушили пожар в доме на севере Карелии

Пожарным потребовалось три часа, чтобы ликвидировать возгорание в квартире в Кеми

Пожар в двухэтажном доме в Кеми случился утром 23 июля. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 06:46.

В тушении огня были задействованы десять спасателей. Возгорание в доме №57 на улице Ленина удалось потушить в 09:49. Спасатели сняли видео о тушении пожара. Запись опубликована в паблике кемских пожарных. (фото и видео vk.com)

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Кемь
пожар
новости Карелии
паблик