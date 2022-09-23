Марат Самсонов: вызов в военкомат по телефону не предусмотрен законом

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября Указом Президента РФ. В связи с этим у горожан появилось много вопросов.

Как рассказал юрист Марат Самсонов, специализирующийся на законодательстве по призыву, повестка не может прийти через портал «Госуслуги», также не могут мобилизовать по телефону.

Юрист отметил, что уведомления о явке в военкомат законом не предусмотрены. Кроме того, сотрудники полиции не могут выдать повестки. Заказным письмом документ также не придет.

Повестка в военкомат должна быть вручена не ранее, чем за трое суток до прибытия гражданина, подлежащего мобилизации или призыву в военный комиссариат. Повестка у нас вручается, в соответствии с Федеральным законом №-53 "О воинской обязанности и военной службе", лично в руки.

Другие какие-либо формы вручения не предусмотрены. Невозможно вызвать гражданина в военный комиссариат ни по телефону, ни посредством передачи повестки родителю военнослужащего, ни через Госуслуги и прочее. Мобилизованный должен расписаться в повестке, корешок которой подлежит возвращению в военный комиссариат. В принципе в отношении повесток действуют те же правила, что и в рамках призывных мероприятий,

- рассказал Марат Самсонов.

Юрист напоминает, что Государственной думой в марте этого года был принят в двух чтениях законопроект о новых правилах вручения повесток.

Законопроект предлагал направлять повестки по почте заказными письмами с уведомлением, причем повестка считалась бы врученной со дня получения заказного письма, даже если молодой человек расписаться в получении повестки отказался. Однако третье чтение, окончательное, принятие закона отложило. В данный момент эти поправки не приняты,

- уточнил эксперт.

По словам Самсонова, гражданин является мобилизованным только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, принятия решения мобилизационной комиссией и издания соответствующего приказа военным комиссаром.

Он фактически становится мобилизованным военнослужащим, у которого имеются права и обязанности военнослужащего контрактной службы,

— добавляет юрист.

Эксперт отмечает, что в Законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» ответственность граждан за уклонение от нее не прописана.

Также, по словам специалиста, в Законе не уточняется, при какой мобилизации вводится ограничения на выезд за пределы места жительства: при полной или при частичной.

Нюансы могут определяться отдельными актами — например, правительственными, вероятно, что подобные документы скоро ожидаются,

— говорит Самсонов.

Юрист добавляет, что в России действует уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Согласно статьи 328 УК РФ ей, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, или принудительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме уголовной ответственности, предусмотрена и административная за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. Статья 21.5 КоАП предусматривает штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Уголовную ответственность применяют к злостным нарушителям, то есть человек умышленно и систематически избегает призыва, не явился по повестке на отбытие в армию. Административная мера ответственности предусмотрена за неявку на медицинское освидетельствование. Однако призыв на военную службу не тождественен мобилизации. Не говоря уже про частичную мобилизацию. Судебная практика, разъяснения пленумов ВС такого рода отсутствуют. Поэтом вопрос не совсем понятен, комментировать сложно,

- разъяснил юрист.

ИП Самсонов Марат Сергеевич ИНН 100102120719