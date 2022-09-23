Рабочие места для мобилизованных россиян сохранят

Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, сообщили в пресс-службе управления труда и занятости Карелии. Мобилизованные россияне смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнюю работу.

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Трудовые договоры с теми, кого призовут в рамках частичной мобилизации, приостановят, но не расторгнут, а рабочие места сохранены. (фото unsplash.com, Specna Arms)