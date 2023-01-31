Генпрокурор Краснов: больше 9 000 россиян мобилизовали незаконно

Благодаря работе прокуроров домой вернули больше девяти тысяч россиян, мобилизованных на спецоперацию незаконно. Об этом на встрече с Владимиром Путиным 31 января заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

- В том числе это те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы,

- отметил глава надзорного ведомства.

Игорь Краснов также заявил, что прокуроры выявили другие проблемы в ходе мобилизации. В частности, они связаны с выплатой денежного содержания.

- В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, а они, безусловно, возникают, прокуроры, в том числе, разрешают как можно быстрее,

- признал генпрокурор.

Он также доложил, что решена большая часть проблем с обеспечением военных обмундированием. // фото: www.kremlin.ru