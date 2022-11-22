Мужа олимпийской чемпионки Липницкой мобилизовали для участия в СВО

Мужа бывшей известной фигуристки Юлии Липницкой мобилизовали для участия в спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

Бывший фигурист Владислав Тарасенко получил повестку осенью и явился в военкомат. Оттуда его направили в Алабино – на полигон для подготовки.

По словам олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, скоро мобилизованный фигурист отправится на линию фронта.

Дочь у чемпионки Олимпиады-2014 Липницкой и ее мужа Тарасенко родилась летом 2020 года. Сейчас с ней осталась одна мать.

Напомним, Владимир Тарасенко завершил карьеру после сезона-2017/2018 гг. Юлия Липницкая ушла из спорта после сезона-2016/2017 гг. // фото: Юлия Липницкая/ВКонтакте