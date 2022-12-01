01 декабря 2022, 17:07
Общество

Детей участников СВО будут бесплатно кормить завтраками и обедами

Школьники и студенты из семей мобилизованных будут получать бесплатное питание

С 1 декабря дети участников специальной военной операции будут получать двухразовое питание в школе. Детей будут кормить бесплатными завтраками и обедами. Также двухразовым бесплатным питанием в Карелии обеспечат студентов колледжей и техникумов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава РК.

По словам Артура Парфенчикова, на портале «Госуслуги» заработает сервис, на котором семьи участников СВО смогут обратиться за помощью. Также губернатор обещал решить вопрос с заготовкой дров на зиму. Закупку, по словам Парфенчикова, сделают через «Живой город».

Губернатор поблагодарил глав районов и городских округов за оперативную паспортизацию семей мобилизованных. Реестр семей составили по каждому населенному пункту республики. Это позволит учитывать индивидуальные потребности каждой семьи и работать с близкими военнослужащих индивидуально.

Также Парфенчиков сообщил, что в республике продумывают дополнительные меры соцподдержки. // фото unsplash.com

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