01 декабря 2022, 15:31
Общество

Детскую поликлинику №2 Петрозаводска оснастили новыми пандусами

Пациентам с ограниченными возможностями станет проще посещать медицинское учреждение на улице Ровио

В Петрозаводске завершен монтаж нового пандуса у входной зоны детской поликлиники №2. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Теперь маленькие пациенты с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать медицинское учреждение на улице Ровио с комфортом.

Чиновник напомнил, что при Минздраве Карелии работает экспертная группа по контролю формирования доступной среды для маломобильных граждан в учреждениях здравоохранения. В нее вошли сотрудники министерства, подведомственных организаций и представители общественных организаций. // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
улица Ровио
детская поликлиника №2
пандус
михаил охлопков
новости петрозаводска