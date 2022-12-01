Детскую поликлинику №2 Петрозаводска оснастили новыми пандусами

В Петрозаводске завершен монтаж нового пандуса у входной зоны детской поликлиники №2. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Теперь маленькие пациенты с ограниченными возможностями здоровья смогут посещать медицинское учреждение на улице Ровио с комфортом.

Чиновник напомнил, что при Минздраве Карелии работает экспертная группа по контролю формирования доступной среды для маломобильных граждан в учреждениях здравоохранения. В нее вошли сотрудники министерства, подведомственных организаций и представители общественных организаций. // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com