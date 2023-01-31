В Кремле пообещали сообщить о дате послания президента

В Кремле не подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в феврале. Об этом пишет ТАСС.

Ранее это же агентство со ссылкой на источник в Госдуме сообщало о том, что президент может выступить 20 или 21 февраля.

«Мы своевременно сообщим о дате послания»,

- сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Последний раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году послание оглашено не было. // Фото: kremlin.ru